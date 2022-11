NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Novembre 2022

Nikita Pelizon vs Antonella Fiordelisi

Tempo di festeggiamenti ieri sera nella casa del Grande Fratello Vip 7, tuttavia come al solito non sono mancate le tensioni. Nel corso della serata infatti a criticare Antonella Fiordelisi è stata Nikita Pelizon. L’ex concorrente di Pechino Express, sfogandosi con Luca Onestini, ha duramente condannato alcuni atteggiamenti della schermitrice, che non le sono andati a genio. La produzione ha infatti inviato ai Vipponi alcuni vestiti per travestirsi, tra cui un costume de La Sirenetta. A indossare l’abito è stata proprio Nikita, che tuttavia era stato adocchiato anche dalla stessa Antonella, che a quel punto si è infuriata. La Pelizon così, chiacchierando con Luca, ha criticato la Fiordelisi, affermando:

“Fai il muso, parli con tutti nella casa, te la prendi e poi fai la carina portando il cibo a tavola a Micol, quando tu stessa hai tirato la frecciatina che non la sopporti. Bel gesto, ma cosa c’è dietro quindi? Non ha un senso. Quando l’ho salvata dalla nomination eliminatoria, lei mi ha ringraziata e mi ha detto che non se l’aspettava e che aveva cambiato idea su di me. Da lì ha iniziato a starmi vicino. Quando non l’ho più riempita di lodi ma le ho detto che in puntata non mi era piaciuta perché era caduta sull’offensivo, non mi ha più parlato praticamente. In casa non mi considera. E va bene, ci sto, ma cosa vuoi”?.

“Quando l’ho salvata dalla nomination (Antonella), lei mi ha ringraziata, da lì ha iniziato a starmi vicino. Quando non l’ho più riempita di lodi ma gli ho detto che in puntata non mi è piaciuta,da lì non mi considera e ci sto,ma cosa vuoi?” NIKITAAA #gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/e38qe7UJke — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 26, 2022

Ma non è finita qui. Proseguendo il suo sfogo infatti Nikita Pelizon ha continuato a criticare Antonella Fiordelisi, affermando:

“È la prima che le piace avere l’avvocato in puntata, è la prima che se non è la protagonista allora se la prende e fa il muso. Ha gli sbalzi d’umore perché non è la protagonista. Pensa sempre che qualcuno ce l’abbia con lei. Poi ha detto in puntata ‘sono invidiosi della nostra relazione’, ma chi vi invidia? Se siete felici ben venga”.

“(Antonella) è la prima che le piace avere l’avvocato in puntata, è la prima che se non è la protagonista allora se la prende e fa il muso.. Poi ha detto in puntata ‘ci invidiano la coppia’, ma chi vi invidia? Se siete felici ben venga” NIKITAAAAA 👏🏻#gfvip #nikiters #incorvassi pic.twitter.com/9Xtgk1MWzD — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 26, 2022

Ma cosa accadrà nelle prossime ore tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi? Le due Vippone riusciranno a chiarirsi o continueranno a scontrarsi? Di certo nel corso della prossima puntata potrebbe esserci un confronto tra loro, durante il quale potrebbe accadere di tutto. Non resta dunque che attendere la diretta per scoprire cosa succederà.