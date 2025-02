Poco fa Olly ha annunciato di aver rinunciato alla sua partecipazione all’Eurovision 2025. Secondo regolamento, il posto spetta al secondo classificato del Festival di Sanremo e cioè Lucio Corsi. Dopo le prime indiscrezioni, adesso arriva il comunicato ufficiale della Rai.

Ci sarà Lucio Corsi in gara all’Eurovision 2025 al posto di Olly

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo con Balorda Nostalgia, Olly si è preso dei giorni di tempo per decidere se partecipare o meno all’Eurovision Song Contest, come gli spetta di diritto secondo il regolamento. Poco fa il cantante ha dato la sua risposta e ha scelto di non prendere parte all’evento musicale.

Ecco che allora, come già da alcuni giorni stava avvendendo, ci si è chiesti chi avrebbe preso il suo posto. Il regolamento prevede che in un caso del genere subentra il secondo classificato al Festival. Quindi in questo caso si parla di Lucio Corsi. E dopo le prime indiscrezioni, ecco arrivare l’ufficialità e a darla è proprio la Rai con un comunicato:

“La Rai, nel ringraziare il vincitore della 75sima edizione del Festival di Sanremo e augurare a Olly una lunga e brillante carriera da musicista, si complimenta con Lucio Corsi che ha accettato di rappresentare il nostro Paese alla 69sima edizione di ESC”.

Lucio Corsi, quindi, parteciperà all’Eurovision Song Contest 2025 al posto di Olly. Ovviamente porterà in gara la canzone con cui è arrivato al secondo posto al Festival di Sanremo: Volevo essere un duro. Il cantante toscano non ha ancora scritto alcun post sulla decisione, ma la notizia è comunque ufficiale.

Noi auguriamo una grandissima carriera a Olly e facciamo un grande in bocca al lupo a Lucio Corsi per questa nuova avventura europea.