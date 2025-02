“Sono un cantautore come Olly, Lucio Corsi, Brunori Sas e Simone Cristicchi, ma nessuno mi cita”, lo sfogo di Francesco Gabbani in un’intervista a La Stampa.

Lo sfogo di Francesco Gabbani

Si parla ancora di Festival di Sanremo e in particolare di Francesco Gabbani. Il cantautore di Carrara ha rilasciato una bella intervista a Luca Dondoni per La Stampa ed è qui che l’artista si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Nel suo discorso, dove ha avuto modo di presentare il suo nuovo album “Dalla tua parte”, Francesco Gabbani ha ammesso di avere un po’ l’amaro in bocca, ma non di certo per il posto in classifica, bensì perché spesso ci si dimentica di lui in quanto cantautore: “Il mio nome raramente si fa”, ha confidato per poi aggiungere: “Questa cosa mi pesa e io pongo una domanda: forse non ho il look del cantautore?”.

LEGGI ANCHE: Carlo Conti tira le somme del suo Sanremo (e non manca una stoccata al Festival di Amadeus)

A proposito di questo Francesco Gabbani ha dichiarato come durante questo Festival di Sanremo si siano sempre fatti gli stessi nomi, ma il suo non sia stato preso così troppo in considerazione. Eppure, come ribadito da lui stesso, ha avuto modo di lavorare anche per la mitica Mina e non solo! Nonostante ciò però sembra quasi che per la maggiore si siano scordati di menzionarlo quando necessario:

«Con tutto il rispetto, premettendo che li stimo molto, quest’anno se chiedevi in giro chi erano i cantautori al Festival in molti, oltre a Olly, Lucio Corsi, Dario Brunori e Simone Cristicchi, non sapevano chi nominare… e il sottoscritto? Al di là del mio pezzo, ho scritto per Mina e molti altri ma quest’anno ho letto titoli come: Sanremo 2025, la rivincita dei cantautori.

In che senso? Il sottoscritto, cantautore, il Festival lo ha vinto nel 2017 ed è arrivato secondo nel 2020. Ma ci vogliamo dimenticare di Fabrizio Moro ed Ermal Meta? Non sono cantautori? Diodato?»

Francesco Gabbani ha spiegato che non vuole passare per rosicone. Anche perché le sue soddisfazioni se le sta prendendo e non si può di certo lamentare . Gli spiace solo che per quanto umanamente sia sempre stato molto considerato, non lo è poi così tanto come cantautore. E di questo se ne dispiace.

LEGGI ANCHE: Liorni commette una gaffe in diretta! Cita i vincitori dell’Eurovision, ma dimentica Toto Cutugno

“Mi si vede più come performer che come autore di canzoni ed è una figura che a volte mi rema contro. E vero, sul palco sorrido, mi diverto, magari mentre canto cose serissime ma è la mia cifra. Spesso, in questo Paese è più importante atteggiarsi a qualcosa piuttosto che esserlo”, ha concluso Francesco Gabbani. L’artista ora si gode l’amore della sua Carrara, in festa per lui dopo il Festival di Sanremo 2025.