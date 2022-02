Il litigio tra Lucrezia Selassié e Sophie Codegoni

Tra Lucrezia Selassié e Sophie Codegoni è scoppiato un litigio nella giornata di oggi. Le due vippone si trovavano sedute al tavolo insieme ad altri inquilini e si stava parlando della divisione del cibo. Sentiamo dire, in apertura: “Se tutti l’hanno ordinato si divide. Sappiate che è così“. A quanto pare, infatti, c’è stato un qualche tipo di errore nell’acquisto degli alimenti e questo ha portato al malcontento di alcuni. Alessandro e Sophie hanno tentato di spiegare la situazione in maniera logica, proponendo la divisione quando accadono cose del genere.

La discussione si è fatta leggermente più accesa e Lulù ha esclamato: “Vabbè, litiga da sola, vai. Sul cibo, poi“. Allora L’altra ha replicato: “Ma nessuno sta litigando. Non capisco perché abbiamo il cervello talmente limitato da pensare che dire le cose in faccia è un litigio“. La scena viene tagliata e nel segmento dopo la Princess afferma: “Ma io mangio solo questo. Non mangio pollo da una settimana. non mi fare piangere…“. Un altro taglio temporale ci fa capire che la Principessa ha tirato fuori l’argomento dei suoi disturbi alimentari, in qualche modo.

Sophie perde la pazienza e accusa Lucrezia Selassié, in quel momento, di star strumentalizzando il tutto:

Lulù, non usare più queste scuse. Basta usare problemi seri, basta. Non scherzi perché vedo che piangi… Ti dico le cose in faccia chiaramente, senza urlare. E tu devi usare i problema seri per passare da vittima. Questa è la cosa. Tu fai la vittima ogni volta che le persone ti dicono le cose. La prossima volta che arrivano le cose ce le dividiamo. […] Non usare, ogni volta, il vittimismo per sfuggire da una cosa normale. Ti ho solo detto che la prossima volta che ci sono delle mancanze nella spesa, dividiamo.

(QUI per il video). Lo scontro è degenerato con Lulù che ha urlato: “Ma ovvio che se parlo di cibo parlo di disturbi alimentari. Mi vuoi ascoltare o no? Porca tr**a. Mi fai parlare? Mi interrompi! Ti ho parlato del problema di anoressia perché mi avete accusato… Mi sta tornando l’attacco di panico. Non riesco a respirare“.

Alessandro Basciano contro Antonio Medugno

Non è la prima volta che si parla di disturbi alimentari, all’interno della Casa, in relazione al vittimismo. Qualche tempo fa, infatti, dopo un altro litigio Alessandro Basciano aveva accusato Antonio Medugno proprio di comportarsi da vittima:

Non lo concepisco il vittimismo. A meno che tu non sia vittima davvero di qualcosa. O comunque non vieni attaccato per qualcosa. Se te le vai a cercare, perdonami, non sei vittima. Adesso vuoi arruffianarti tutti, fare vittimismo. Far vedere che non mangi, che non dormi. Non è così.

Lucrezia Selassié, in seguito, gli ha fatto notare che Antonio ha avuto gravi problemi in passato e a lui dovrebbe dispiacere. Alessandro, però, ha risposto:

Vi dovrebbe dispiacere… Perché non ce li ho io i problemi? Ma di cosa volete parlare? Ma cosa state giustificando? Io non sono sensibile? Non ho pianto per la mia relazione e tutti ne parlano? Io anche ho avuto problemi. Molto seri. Molto più seri dei problemi alimentari, credimi.

Ovviamente né a Lucrezia Selassié, né al popolo del web queste dichiarazioni hanno fatto piacere. Probabilmente, ad ogni modo, del disaccordi tra Lulù e Sophie ne parleranno in puntata questa sera. Non ci resta che attendere. Continuate a seguirci per molte altre news.

