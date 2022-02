1 Le critiche ad Alessandro Basciano

In questi ultimi giorni abbiamo visto vari scontri tra Alessandro Basciano e Antonio Medugno. Il tutto è avvenuto in seguito alle nomination della scorsa puntata in diretta. Gli animi da allora non si sono mai raffreddati e c’è parecchia tensione tra loro. Il tiktoker ha anche affermato di voler abbandonare la Casa. Lo farà? Lo sapremo solo in futuro. Il giovane influencer, infatti, ha espresso la sua paura di ricadere nel vortice dei disturbi alimentari, come confessato a Jessica Selassié.

Alessandro lo ha accusato di vittimismo parlando in sauna con Sophie, come riporta anche Isa e Chia: “Non lo concepisco il vittimismo. A meno che tu non sia vittima davvero di qualcosa. O comunque non vieni attaccato per qualcosa. Se te le vai a cercare, perdonami, non sei vittima. Adesso vuoi arruffianarti tutti, fare vittimismo. Far vedere che non mangi, che non dormi. Non è così“.

Se queste parole non sono state prese bene dal pubblico, quelle dette a Lucrezia sono piaciute ancora meno. La Princess gli ha fatto notare che Antonio ha avuto dei gravi problemi in passato e a lui dovrebbe dispiacere. Nel video qui sotto lo sentiamo dire: “Vi dovrebbe dispiacere… Perché non ce li ho io i problemi? Ma di cosa volete parlare? Ma cosa state giustificando? Io non sono sensibile? Non ho pianto per la mia relazione e tutti ne parlano? Io anche ho avuto problemi. Molto seri. Molto più seri dei problemi alimentari, credimi“.

Ma questo cesso di Basciano che dice “i problemi alimentari sono cagate” mamma mia che brutta persona… #GFvip pic.twitter.com/WxY4l7a3Vt — 💐letteralmente alla frutta 💐 (@maryyii__) February 8, 2022

Le critiche degli utenti di Twitter ad Alessandro Basciano non sono mancate: “Mandate via questo parassita” oppure “Stiamo oltrepassando il limite, forse la televisione non è il tuo mondo” e ancora “Ma vaf*****o“. C’è chi c’è andato giù più pesante e chi meno. Ma il succo non cambia. Continua…