Il litigio tra Lucrezia Selassié e Delia Duran

La puntata del Grande Fratello Vip 6 si è aperta con un piccolo scontro tra Delia Duran e Jessica Selassié. La prima, infatti, si è avvicinata molto a Barù pur sapendo che piacesse molto alla seconda. La moglie di Alex, però, si è difesa dicendo che stavano solo giocando e che con Barù non c’era niente. Secondo la Duran, però, anche se fosse successo qualcosa non avrebbe voluto dire niente perché Jessica non è la sua fidanzata. Il tutto si è risolto con i rapporti ancora più freddi tra le due vippone. Ma quando entra in scena Lucrezia Selassié in tutto questo?

Poco dopo l’entrata di Alex, Sonia Bruganelli ha affermato:”Lei è entrata come la paladine delle donne, ma non gliene frega niente. Non gliene è fregato niente dell’amicizia tra Soleil e Manila… Di Jessica e Barù…“. Delia Duran, allora, riferendosi a questi ultimi due ha dichiarato: “Ma non sono fidanzati, non lo sono! Non c’è un rapporto tra loro. A me non interessa. A me piace scherza e ridere. Barù, confermi? Ma io non sot facendo niente di male. Può confermare Barù. Posso scherzare con Barù come posso con Sole“.

A questo punto Alfonso cerca di richiamare l’attenzione di Delia, ma si mette in mezzo Lucrezia Selassié, la quale dice a Sonia che ha ragione lei, aggiungendo: “Smettila! E poi cosa mi tocchi la gamba? Mi dai la botta sulla gamba? Chi sono, tua figlia? Vabbè, ma comunque urli come una cornacchia. Mamma mia, che voce squillante. Mamma mia. L’ha fatto passare per falso questo povero uomo. Continua a blaterare, brava“.

