Ludovica Pagani sul red carpet di Venezia79: il suo commento a Novella

Ludovica Pagani a Venezia

In occasione della 79ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia al Lido, numerose le celebrità chiamate a raccolta: star nazionali e internazionali, VIP ed influencer, cantanti. Tra questi anche la presentatrice, giornalista sportiva e Web influencer Ludovica Pagani, che ieri ha assistito alla proiezione del film Searchlight Pictures Gli Spiriti dell’Isola (The Banshees of Inisherin).

Ludovica Pagani ha subito attirato l’occhio dei fotografi per la scelta dell’abito indossato sul red carpet. Un look perfetto, firmato Grina’s Atelier e personalizzato ad hoc, con scarpe Zanotti, gioielli Leo Pizzo, trucco e parrucco Cotril.

Fascino ed eleganza quindi per la giovane presentatrice, che ha deciso di dare un tocco di sensualità al suo outfit grazie a uno spacco che lasciava intravedere la gamba e ne slanciava la figura.

Ludovica Pagani posa per i fotografi sul red carpet di Venezia 79

Per lei non si tratta però della prima volta alla Mostra. Anzi, ormai Ludovica Pagani è una vera veterana del tappeto rosso, anche se come ogni anno l’emozione è sempre di casa, cosa che lei stessa ha confermato a Novella 2000:

“Questo è il mio quinto red carpet, ma è sempre bello ed emozionante come fosse la prima volta. Ho sfilato per il film The Banshees of Insherin, ed ho avuto l’onore di sfilare con Regé-Jean Page (protagonista di Bridgerton su Netflix, ndr). Bellissimo film, bellissima esperienza come sempre!”.

Anche quest’anno la conduttrice di Fantacalcio Serie A Tim su TIMVISION non si è fatta mancare il brivido della sfilata sul tappeto rosso, in una cornice magica come quella del celebre Lido di Venezia e, ancora una volta, il suo stile e il suo fascino sono stati protagonisti.

a cura di Victor Venturelli

