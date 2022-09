Daniele Giannazzo con Matt Smith sul red carpet di House of the Dragon

Alla première di House of the Dragon anche Daniele Giannazzo, in arte Daninseries, che ha rubato per un attimo la scena a Matt Smith!

Daninseries a Londra per House of the Dragon

C’era anche Daniele Giannazzo, alias Daninseries, massimo esperto di serie TV in Italia, alla première di House of the Dragon che si è tenuta a Londra due settimane fa.

Il creator e ideatore dell’omonimo blog, diventato negli anni punto di riferimento per tutti gli amanti della programmazione televisiva, era ospite di Sky Italia insieme ad altri colleghi come Stefano Guerrera e Antonella Arpa, meglio nota come La Manga di Avanti un altro.

Il gruppo di influencer ha sfilato sul tappeto rosso allestito nel cuore della capitale britannica, proprio di fronte alla sala di proiezione del primo attesissimo episodio.

La saga di Game of Thrones, ispirata alla mitologia letteraria che porta la firma di George R.R. Martin, è stata lanciata in TV nel 2011 da HBO. Da allora, conquistando il favore di sempre più spettatori, ha saputo alimentare curiosità e passione di milioni di fan in tutto il mondo. Fan che, dopo la fine della serie principale, possono ora tornare a sognare grazie a uno spinoff altrettanto avvincente.

Nelle sole prime due settimane di messa in onda, House of the Dragon si è in effetti già guadagnato il rinnovo per una prossima stagione, battendo peraltro ogni record nello streaming.

Daniele Giannazzo alla prima di House of the Dragon (fonte: Visto)

L’avventura con Matt Smith

Una minima parte del suo successo si deve a creator coinvolti e competenti come Daniele, che insieme ai colleghi ha trascinato i propri seguaci nella nuova avventura di HBO e Sky condividendo l’esperienza londinese sui social.

Sul tappeto rosso, Giannazzo ha avuto il privilegio di imbattersi nel protagonista maschile della serie, Matt Smith, riuscendo a stringergli la mano quando l’attore di The Crown era in procinto di concedersi ai fotografi. Per un pelo, insomma, l’influencer italiano ha rischiato di rubare simpaticamente la scena alla star trentanovenne, e una foto diventata poi virale tanto online quanto sulla stampa lo dimostra!

Novella 2000 © riproduzione riservata.