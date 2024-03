NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Marzo 2024

Uomini e donne

Poche ore fa, con un dolce video postato sui social che ha commosso il web, Ludovica Valli ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio.

Ludovica Valli incinta del terzo figlio

Sono trascorsi anni da quando i telespettatori hanno fatto per la prima volta la conoscenza di Ludovica Valli. Come tutti sappiamo, l’influencer, amatissima dal grande pubblico, ha partecipato a Uomini e Donne in qualità di tronista e ben presto appassionò tutti i fan del dating show di Maria De Filippi col suo percorso. Da quel momento però è trascorso molto tempo e a oggi Ludovica si è lasciata alle spalle i giorni in cui sedeva sull’ambita poltrona rossa. Come di certo in molti sapranno, dal 2019 la Valli è legata sentimentalmente all’imprenditore Gianmaria Di Gregorio e ancora oggi i due sono unitissimi e innamoratissimi.

Dal loro amore sono nati anche due figli: Anastasia e Otto Edoardo, venuti rispettivamente al mondo nel 2021 e nel 2023. L’influencer nel mentre ha sempre mostrato sui social i momenti più belli della sua vita privata e solo nelle ultime ore è arrivata una notizia che ha lasciato la maggior parte del web stupito.

Con un dolce video postato sui suoi profili, che ha immediatamente fatto commuovere tutti i fan, e non solo, Ludovica Valli ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio. Nel filmato in questione vediamo i due bambini dell’ex tronista che baciano il pancione dell’influencer e la clip in breve ha fatto il giro dei social. La Valli nel mentre ha affermato: “La ‘cosa’ più inaspettata di tutte. La nostra vita insieme. […] Non vedevo l’ora di poterlo condividere anche con voi…Giuro, non vedevo l’ora”. A commentare il post è stata anche Beatrice Valli, che ha fatto gli auguri alla sorella.

Grande gioia dunque per Ludovica e Gianmaria, che tra pochi mesi diventeranno genitori per la terza volta. A questa splendida coppia facciamo i nostri più sinceri auguri.