Andrea Sanna | 3 Giugno 2023

Ludovica Valli

Il dettaglio intimo di Ludovica Valli

Ludovica Valli sa sempre come far parlare di sé. E stavolta non per qualche altra trovata simile all’anello realizzato con il latte materno. Ma per delle dichiarazioni che riguardano la sua sfera personale.

Mediante alcune storie su Instagram Ludovica Valli ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno sorpreso non poco i suoi follower. Ma cosa ha detto nello specifico? Partiamo con il dire che un utente ci ha tenuto a chiederle, evidentemente incuriosito, come vive l’intimità con il suo compagno ora che ha due figli piccoli.

Probabilmente si potrebbe pensare che Ludovica Valli possa aver glissato la risposta. Invece non è così. In maniera del tutto serena l’ex volto di Uomini e Donne ha voluto dare tutte le spiegazioni del caso al fan in questione, spiegando come stanno realmente le cose. Queste le sue parole a proposito:

“Per ora, di momenti per me e Gian da soli non ce ne sono! Non si fa! Non ce n’è davvero. Poi piano piano… ci sono delle priorità nella vita. Sono dei periodi, passeggeri. L’importante è non mollare. Quello che ci diciamo sempre io e Gian è che sono momenti. Ovvio che il tempo per noi dobbiamo trovarlo. Per noi come coppia. Ci fa bene, assolutamente”.

Ha spiegato Ludovica Valli sul suo profilo Instagram. Ma la spiegazione non si è di certo fermata a questo, perché l’influencer ci ha tenuto ad approfondire: “Però se per una, due settimane non ce la si fa, non muore nessuno. È la vita. Ci sono anche dei momenti in cui si è concentrati di più su una cosa. Noi oggi siamo concentrati, sempre rispettandoci e amandoci, sui nostri bambini. Sulla crescita dei nostri bimbi. Poi comunque loro più crescono e più diventano indipendenti”.

Le parole di Ludovica Valli ancora una volta non sono passate inosservate al popolo della rete!