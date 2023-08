Ludovica Valli invidiosa della sorella? Beatrice rivela com’è il loro rapporto

NEWS

Debora Parigi | 14 Agosto 2023

Com’è il rapporto tra Ludovica Valli e sua sorella Beatrice

Quando si parla delle sorelle Valli, in particolare di Ludovica e Beatrice (cioè quelle famose), girano sempre molti gossip. Entrambe passate da Uomini e donne (prima Beatrice come corteggiatrice e poi Ludovica come tronista), il loro destino dopo il programma è stata diverso. Se la prima ha trovato l’amore per sempre, cioè Marco Fantini, la seconda non ha visto durare quella relazione nata di fronte alle telecamere. Ma è stata fortunata successivamente con il padre dei suoi figli.

Da sempre, forse perché sui social non si sono mai mostrate spesso insieme e con post dolcissimi, si è parlato di invidia, rancore e problematiche tra le due. Ogni volta che però sono state intervistate, hanno sempre detto che essendo entrambe molto orgogliose e dal carattere forte è capitato sin da piccole di litigare e scontrarsi, ma la parola “invidia” è decisamente troppo grande.

Anche la nascita dei figli, però, ha fatto scattare tra gli utenti il costante pensiero che ci sia una gara tra loro e che in particolare Ludovica Valli sia proprio invidiosa di Beatrice. Ma questi commenti si trovano anche spesso sotto i post social delle due influencer. Insomma, gli utenti non hanno proprio peli sulla lingua nel dire la loro. Ma è davvero così quindi?

Di recente Beatrice Valli ha sbottato su questo argomento, rispondendo appunto al commento di utente sotto a un suo post. In pratica Beatrice, in un’intervista Grazia, ha rilasciato un commento sulla moda di dare il doppio nome ai figli. Il secondo figlio di sua sorella Ludovica si chiama Otto Edoardo. Quindi sotto al post su Instagram in cui Beatrice ha pubblicizzato la sua intervista, un utente ha scritto: “Come sei diversa senza filtri… Comunque ROSICAMENTO part II per Ludovica Bebè Otto”. Beatrice ha quindi approfittato di questo commento per rispondere un po’ a tutti quelli che vanno contro lei e la sorella. Così ha risposto: “Sono sempre stata molto sicura di ciò che sono! Non ho bisogno di filtri nella mia vita. E comunque non credo che Ludovica sia invidiosa come dici, ognuno è fiero di ciò che è”.