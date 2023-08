NEWS

Andrea Sanna | 14 Agosto 2023

Valentina Ferragni

Perchè è finita tra Valentina Ferragni e Luca Vezil?

Valentina Ferragni ora è felice accanto a Matteo Napoletano. Per 10 anni però il suo cuore era impegnato con Luca Vezil (ora innamorato dell’ex corteggiatrice Virginia Stablum). A sorpresa i due hanno messo fine alla propria relazione e in tanti si sono domandati come mai questo sarebbe successo.

Per tanto tempo i due hanno preferito tacere e solo recentemente Valentina Ferragni ha spiegato di essere passata per cattiva nel comunicato in cui veniva annunciata la rottura. Ma a detta sua le cose starebbero diversamente. La sorella di Chiara Ferragni ora si gode il suo nuovo amore insieme a Matteo, ma una sua risposta a un recente post getta nuove ombre intorno alla sua passata relazione. Dopo aver postato una foto in vacanza insieme al nuovo fidanzati, una fan l’ha messa alle strette con una riflessione.

La follower in questione le ha suggerito di lasciarsi il passato alle spalle e guardare oltre. Tra l’altro pensava che la rottura tra Valentina Ferragni e Luca Vezil si sarebbe verificata perché non c’era più del sentimento tra i due. Ma ora si dice convinta che ci sarebbe dell’altro sotto.

Il web pensa che quel “qualcos’altro” a cui fa riferimento la fan potrebbe essere un presunto tradimento. C’è da dire, però, che si tratta solo di sospetti da parte degli utenti che non trovano conferme da parte dei diretti interessati. Al contempo però a destare dubbi è la risposta di Valentina Ferragni: “Quando si aprono gli occhi si va sempre avanti”.

La risposta di Valentina Ferragni

Cosa avrà voluto dire con queste parole della Ferragni? Il web è diviso, tra chi pensa si sia trattato semplicemente di una frase generica e chi, invece, crede sia rivolta a un episodio specifico.

Solo Valentina Ferragni e Luca Vezil però conoscono la verità!