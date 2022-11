Ludovica Valli si sfoga sui social (e in molti pensano si riferisca ai Ferragnez)

1 Il post polemico di Ludovica Valli

In queste ore Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e donne ed ex di Temptation Island, ha messo sul suo profilo Instagram una serie di storie scritte, molto lunghe in cui ha acceso la polemica. In praticolare, la sorella di Beatrice Valli ha parlato di tutte quelle persone che fanno figli e poi li fanno crescere ad altre persone, anche avendo la possibilità di essere presenti. Questo ha dato il via al chiacchiericcio sui social e tanti utenti credono che tutto il discorso sia riferito ai Ferragnez.

La Valli ha infatti scritto: “Io mi domando… perché fare figli se poi, come li partorite, li fate crescere da altre persone? E preciso, non parlo di quei genitori che lavorano h24, che escono la mattina e tornano a casa la sera, di conseguenza o si fanno aiutare da qualcuno o nessuno porta la pagnotta a casa per loro.

Io parlo di quei genitori che, pur avendo le possibilità di crescerli loro (con o senza aiuti che sia), decidono di farli e darli in ‘gestione’ per i primi anni di vita, e dopo… a terze persone. Ma perché li fate? Che senso ha mettere al mondo 2/3/4/5 figli se poi non vi prendere la responsabilità di crescerli? Che senso date all’essere genitore? E che valore date ai vostri figli?”

Il post polemico non finisce qui, infatti in un’altra storia Ludovica Valli ha spiegato più nel dettaglio quello che lei pensa. Ecco le sue parole…