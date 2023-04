NEWS

Nicolò Figini | 23 Aprile 2023

GF Vip 7

In queste ultime ore Luigi Favoloso ha attaccato gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Gli critica di Luigi Favoloso

Il Grande Fratello Vip ormai è terminato da un paio di settimane. Tuttavia gli ex concorrenti sono molto amati e sul web hanno ottenuto centinaia di migliaia di follower in più. Poco dopo il loro ritorno alla realtà sono stati chiamati in vari programmi televisivi e a fare alcune serate in giro per l’Italia. Adesso, però, pare che anche le ospitate siano terminate o almeno questo deduce Luigi Favoloso.

Favoloso, in passato, ha preso parte alla versione “nip” del Grande Fratello e ha commentato affermando che nel suo caso le proposte lavorative sono cominciate a scemare dopo un anno e mezzo. A differenza di quest’anno, in quanto dice di aver visto gli ex vipponi della settima edizione a casa il fine settimana. Queste le sue parole nelle Stories di Instagram:

“Ho guardato per curiosità le storie dei ragazzi appena usciti dal Grande Fratello. Ieri era venerdì, qualcuno ha passato la serata al cinema, altri in casa. Io quando ho fatto in GF nel 2018 il primo venerdì sera senza lavoro l’ho fatto a fine 2019, un anno e mezzo dopo.

Forse quei fandom di coppia ottenuti fondendo i nomi dei personaggi, o storpiandoli, in realtà sono una ca*ata sopravvalutata. Si pensa che il pubblico sia tutto come quei 500 invasati che lanciano hashtag e fanno le collette per gli aerei”.

Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Seguite assiduamente gli ex concorrenti del GF Vip e avete notato la stessa cosa detta da Luigi Favosolo? Continuate, nel frattempo, a seguirci per non perdervi tante altre news.