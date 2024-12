Perché si parla tanto di Luigi Mangione? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore. Andiamo a scoprire i motivi, chi è, qual è la sua età e vita privata e non solo.

Chi è Luigi Mangione

Nome e Cognome: Luigi Mangione

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: È nato nel Maryland

Età: 26 anni

Professione: ingegnere

Profilo Instagram: Non è ben chiaro quale sia

Luigi Mangione età e biografia

Partiamo subito con il voler capire chi è Luigi Mangione? Si tratta di un ragazzo italo-americano, nato nel Marylan nel 1998, la sua età oggi è di 26 anni.

Non conosciamo altezza e peso del ragazzo, ma sappiamo dirvi che lavoro fa.

Per quanto riguarda il percorso di studi sappiamo che ha frequentato il Liceo privato, la Gilman School di Baltimora. Qui è stato riconosciuto come “miglior studente”. Poi si è laureato presso l’Università della Pennsylvania. Di mestiere Luigi è un apprezzato ingegnere in un’azienda californiana, come vedremo meglio in seguito.

Vita privata

In quanto alla sua vita privata, sappiamo che Luigi Mangione ha cinque tra fratelli e sorelle ed è membro di una famiglia benestante italo americana di Baltimora.

Queste sono le poche informazioni emerse al momento. Non siamo in grado di dirvi se sia o meno fidanzato.

Dove seguire Luigi Mangione: Instagram e social

Sui social Luigi Mangione è presente sui social. C’è da dire che ci sono diversi profili Instagram ed è difficile capire al momento quale sia quello suo, dato che qualcuno si è divertito a creare dei profili a suo nome.

Stesso discorso per gli altri social di Facebook e X, dov’è presente un profilo.

Carriera

In quanto alla carriera di Luigi Mangione possiamo dire che dopo aver frequentato la Gilman School di Baltimora, si è laureato presso l’Università della Pennsylvania, con un corso in computer science e un bel master in ingegneria.

Secondo quanto si apprende dalle varie testate giornalistiche, quali Open, Rai News e Il Corriere della Sera tra tante, pare che nel suo lavoro sia molto stimato. Stando alle recenti notizie pare che l’ultima residenza conosciuta fosse Honolulu nelle isole Hawaii, mentre pare abbia lavorato per un’azienda automobilistica in California.

Ora però Luigi Mangione in base a come si apprende dalla stampa locale e non sarebbe finito nei guai. Il ragazzo infatti avrebbe sempre denunciato il capitalismo nella sua declinazione sanitaria. Ma non solo, ora pare sia stato arrestato mentre si trovava a un tavolo di un McDonald’s in Pennsylvania. Pare fosse in possesso di un documento falso e di una pistola. Sarebbe stato riconosciuto da un cliente presente lì.

Il capo della polizia di New York Jessica Tisch durante una conferenza stampa ha affermato: «In questo momento crediamo che questa sia la persona che stiamo cercando nell’omicidio mirato e senza scrupoli di Brian Thompson».

Sul web gli utenti si sono divisi sulla questione e c’è anche chi ne ha preso le sue difese. Ora saranno le autorità a chiarire tutto da chiarire e capire cosa è successo nel dettaglio, così il perché Luigi Mangione è stato arrestato. Si attendono news.