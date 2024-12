Questa sera Shaila Gatta ha ricevuto la visita di sua mamma, che a sorpresa ha messo in guardia sua figlia da Lorenzo Spolverato.

Parla la mamma di Shaila Gatta

Si torna a parlare di Shaila Gatta e di Lorenzo Spolverato. Quella appena trascorsa non è stata infatti una settimana semplice per i due concorrenti del Grande Fratello, che sono stati protagonisti di una durissima lite, durante la quale sono volate parole grosse. Sembrerebbe però che tra l’ex Velina di Striscia La Notizia e il modello sia già tornato il sereno e attualmente entrambi cercano di godersi la loro relazione.

Ciò nonostante questa sera, nel corso della nuova diretta, è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. Ad arrivare in casa è stata infatti la signora Luisa, mamma di Shaila, che ha voluto mettere in guardia sua figlia da Lorenzo, affermando: “In questo periodo non sei la Shaila che è entrata qui. Sei andata in Spagna, sei tornata e sei un’altra persona. In questa casa giocano tutti tranne te. Devi far vedere la persona che sei. Se ti vedessi da fuori ti vergogneresti. Non sei tu questa”.

Mamma Luisa ha notato un cambiamento in Shaila e prova a darle qualche consiglio… #GrandeFratello pic.twitter.com/QjV5wJAFcZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

A quel punto è arrivata la reazione di Shaila Gatta, che replicando a sua mamma ha dichiarato: “Farò tesoro di quello che dici. In tante cose hai ragione. Se ho scelto delle cose è perché so quello che faccio. So di aver perso la bussola. Ho limitato dei miei comportamenti, ma sono scelte che dipendono da me. Abbi fiducia”. Ma non è finita. Quando Alfonso Signorini ha chiesto alla mamma di Shaila un parere su Lorenzo, la signora Luisa ha aggiunto: “Cosa non mi convince? È l’atteggiamento di Lorenzo che non va bene. Lei quando si innamora perde la bussola, ma deve essere sempre libera. Si sta annullando e questo non va bene”.

La mamma di Shaila sembra avere le idee chiare: "Lorenzo è un giocatore" 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/yzFiX8cTI9 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 9, 2024

Concludendo, la mamma della Gatta ha affermato: “Lorenzo è un giocatore accanito. Gioca benissimo. Spero non stia giocando con te”. Shaila tuttavia ha tentato di rassicurare sua madre, che poco dopo ha lasciato la casa.