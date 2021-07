1 Piccolo incidente per Luigi Mastroianni

Sono passati alcuni anni da quando Luigi Mastroianni ha partecipato a Uomini e Donne. Come sappiamo l’influencer siciliano ha partecipato al dating show di Maria De Filippi per ben due volte, dapprima in qualità di corteggiatore di Sara Affi Fella, e successivamente nelle vesti di tronista. Proprio durante il suo secondo percorso, il deejay ha fatto la conoscenza di Irene Capuano, che immediatamente ha fatto breccia nel suo cuore. Dopo alcuni mesi di percorso così Luigi ha scelto proprio la sua corteggiatrice, iniziando con lei una storia d’amore. Le cose tuttavia non sono andate come previsto e dopo una manciata di mesi i due si sono separati, prendendo così strade diverse. A oggi l’ex tronista ha però ritrovato l’amore al fianco di Anna Scuderi, estranea al mondo dello spettacolo.

In queste ore intanto è accaduto qualcosa che ha riportato l’influencer al centro dell’attenzione mediatica. Inaspettatamente infatti Luigi Mastroianni ha svelato sui social di essere ricoverato in ospedale. Ma cosa è accaduto al deejay? Tutto è iniziato quando l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato di aver avuto uno strappo del muscolo lombare dopo essere stato in palestra. Sembrava tuttavia che la situazione non fosse grave, ma a un tratto Luigi si è mostrato in ospedale, ammettendo come le cose siano più gravi del previsto. Mastroianni tuttavia non è sceso nei dettagli, ma ha comunque affermato di stare bene. Queste le sue dichiarazioni su Instagram:

“Meglio di quello che poteva essere…Peggio di quello che pensavo. Grazie per tutti i messaggi, sto bene! Torno presto”.

Non resta che fare tanti auguri di pronta guarigione a Luigi Mastroianni, con la speranza che presto possa tornare a casa. Nel mentre qualche settimana fa, come qualcuno saprà, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scritto un libro dedicato a suo fratello Salvo, col quale ha un legame speciale. Andiamo a leggere le sue parole in merito.