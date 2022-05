1 Luigi Strangis a Sanremo 2023?

Luigi Strangis ha vinto da pochi giorni l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. Il suo primo EP uscirà tra pochissimo e si sta preparando per molte nuove avventure. In una recente intervista ha anche parlato della possibilità di rendere parte al Festival di Sanremo 2023:

Sarebbe un onore partecipare a Sanremo. Ho seguito il lavoro di Amadeus. Ha riportato artisti come Elisa. Per andare a Sanremo vorrei essere sicuro di quello che sto portando, del pezzo che ho, se lo sento, se è mio. Devo sentire davvero che ne vale la pena e che mi rappresenti. Al momento giusto… Ho aspettato ad andare ad Amici. Vediamo, con Sanremo, come andrà.

Potrebbe andare incontro allo stesso destino di Aka7Even e Sangiovanni. In queste ore è anche stato diffuso un rumor secondo il quale Amadeus lo vorrebbe fortemente al Festival di Sanremo 2023. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi, come riporta anche il sito Gossip e TV. Ecco quanto leggiamo:

Dandolo ne è convinto. Nella notizia in questione si legge come la vittoria del cantante ad Amici 21 sia stato un plebiscito da parte del pubblico e anche della critica. E poi ancora: “Forse non tutti sanno che tra gli estimatori del giovane artista vi è anche Amadeus”. Quest’ultimo avrebbe già comunicato ai suoi collaboratori più stretti di volere Luigi in gara al prossimo festival.

Questo è tutto ciò che sappiamo sull’eventuale partecipazione di Luigi Strangis al Festival di Sanremo 2023. Molto presto, ad ogni modo, sapremo la verità. Per il momento, infatti, si tratta soltanto di un rumor. Per averne la certezza dovremo attendere dichiarazioni dirette da parte di Amadeus o di Luigi. Noi vi aggiorneremo non appena avremo maggiori dettagli.

