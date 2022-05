Luigi Strangis vince Amici 21

I vincitori di canto e ballo di Amici 21

Siamo arrivati alla Finale di Amici 21 e quindi scopriamo chi si aggiudica la coppa, se un cantante o un ballerino, e chi vince il premio di categoria. In Finale sono arrivati eccezionalmente in sei essendoci stato un parimerito durante la Semifinale. I finalisti sono: Albe, Alex, Luigi e Sissi per il canto e Serena e Michele per il ballo.

Come si è svolta la Finale di Amici 21? In pratica è accaduto più o meno come lo scorso anno. Ci sono stati due circuiti (uno di ballo e uno di canto). Alla fine di ogni circuito è stato decretato un vincitore in base ai voti del televoto. I due vincitori sono poi finiti alla Finalissima.

A partire sono stati i cantanti che per prima cosa hanno cantanto i loro nuovi inediti tratti dagli album che sono stati presentati e che usciranno molto presto negli store e in streaming. Dopo l’esibizione degli inediti, il primo eliminato è stato Albe. Poi si sono nuovamente esibiti con una cover a testa e il secondo eliminato è stata Sissi. L’ultima manche ha visto Alex e Luigi esibirsi con varie canzoni, tra cui anche un inedito a testa. Alla fine il tra i due il vincitore è stato Luigi che è andato in Finalissima.

A questo punto la puntata di Amici 21 è andata avanti con il circuito ballo che appunto ha visto esibirsi Serena e Michele. Dopo tre coreografie a testa il televoto ha deciso di mandare in Finalissima Michele.

Dopo essersi esibiti entrambi, siamo arrivati alla conclusione. A vincere Amici 21 e quindi un premio del valore di 150 mila euro è Luigi. Michele vince il premio di categoria ballo.

