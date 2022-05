1 Le parole di Luigi Strangis

Dopo aver vinto Amici 21, Luigi Strangis si è immediatamente messo al lavoro. A breve infatti il cantante pubblicherà il suo primo EP, che conterrà i brani che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi più alcuni pezzi inediti. Nel mentre Luigi sta anche rilasciando alcune interviste e in queste ore nel corso di una chiacchierata col settimanale Chi ha parlato del suo legame con Carola Puddu. Strangis ha così raccontato come sono i loro rapporti dopo Amici 21, e in merito, come riporta blogtivvu, ha dichiarato:

“Con Carola ci sentiamo e ci sentiremo. È una persona meravigliosa. Ora sono concentrato sulla musica. La mia strada è questa. Ma le voglio un sacco, un sacco di bene. Vediamo, dai”.

Ma non solo. Luigi Strangis ha parlato del rapporto con Alex Wyse, col quale ci sono stati diversi scontri nel corso dei mesi:

“È stato il compagno con cui ho avuto più confronti è vero. Ma siccome lo stimo infinitamente, è stato bello. Poi siamo arrivati sul filo di lana, con le percentuali eravamo lì. Alex si meritava anche lui il titolo come credo alla fine ce lo meritavamo tutti. Certo sono contento che sia andata così. Ma sono altrettanto contento che Alex andrà avanti perché è bravissimo”.

Infine Luigi Strangis ha anche parlato di Maria De Filippi e di come la conduttrice l’abbia aiutato tanto:

“Con Maria abbiamo parlato spesso. Lei ha cercato di capirmi e spesso mi ha capito. Grazie a lei so che non mi devo vergognare di quello che sento e di quello che provo. Posso andare avanti senza nascondermi, essendo me stesso. Qui dentro è uscita tutta la mia sensibilità”.

Nel mentre solo qualche giorno fa proprio Carola Puddu è stata ospite a Verissimo e a Silvia Toffanin ha parlato di Luigi Strangis. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.