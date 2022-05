1 Luigi Strangis e Deddy

Sono trascorse due settimane da quando Luigi Strangis ha vinto Amici 21. Il cantante ha così dato ufficialmente il via alla sua carriera e tra pochi giorni verrà rilasciato il suo primo EP, che conterrà i brani che abbiamo già conosciuto in questi mesi più alcuni pezzi inediti. Come se non bastasse il giovane artista girerà anche l’Italia intera con una serie di date instore, durante le quali incontrerà per la prima volta il pubblico che dal primo momento l’ha sostenuto e supportato. Luigi nel mentre nel corso di un’intervista ha anche svelato come userà il montepremi vinto ad Amici, e in merito ha affermato:

“Cosa farò col montepremi? Non lo so ancora. Penso di investirli sul lavoro. Voglio regalare una vacanza ai miei che se lo meritano. Io, purtroppo, tempo non ne ho. Spero di non averne. Devono staccare perché hanno lavorato tanto per me. Anche se lontani da me hanno passato una vita con me”.

In queste giorni nel mentre è accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, che ha fatto discutere il web. Luigi Strangis si è infatti mostrato sui social al fianco di Deddy, uno dei protagonisti assoluti di Amici 20! Naturalmente a quel punto i fan del talent show di Maria De Filippi hanno immediatamente pensato a una collaborazione tra i due cantanti, tuttavia per il momento non sembrerebbe essere previsto un duetto. Non è escluso però che in futuro Luigi decida di lavorare proprio con Deddy.

Qualche giorno fa nel mentre Strangis ha anche svelato con quali allievi di Amici 21 è rimasto in contatto dopo la finale. Andiamo a rivedere le sue parole.