Luigi Strangis svela cosa farà col montepremi vinto ad Amici 21

Sono passati due giorni da quando Luigi Strangis ha vinto Amici 21, per la gioia del tutto il pubblico che da mesi lo sostiene. In queste ore così il cantante ha rilasciato la sua prima intervista a Blogo e nel corso della chiacchierata ha parlato dell’affetto ricevuto non solo dal pubblico, ma anche dai suoi concittadini, che si sono radunati in massa per festeggiare la sua vittoria. Queste le dichiarazioni di Luigi in merito:

“Ho sentito il calore della gente della Calabria. Nella scuola, siamo isolati. Non guardiamo mai nulla. Ed è anche giusto, in parte, perché non ci facciamo influenzare da alcune cose che, a volte, magari non vanno. Continuiamo così ad andare avanti senza guardare nulla. Quando sono uscito mi sono reso conto di alcune cose. È stata una sorpresa, una gioia immensa. Spesso, non hai parole per descrivere certe emozioni. Non sai manco come dirlo. È una gioia, puoi definirla solamente così. Se mi aspettavo di vincere? In effetti, c’era la speranza. Una speranza che parte dal primo giorno che sono entrato. Mi dicevo: ‘Devi lavorare duro. Non puoi andare avanti, se non lavori’. Quello che ho cercato di fare è andare avanti come un treno senza pensare ad altro, senza farmi distrarre. Oggi, mi sento bene”.