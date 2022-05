Luigi parte per il suo primo tour: le date dell’instore in tutta Italia

1 Luigi Strangis incontra i fan in giro per l’Italia

Il vincitore di Amici 21 Luigi Strangis è pronto per incontrare come si deve tutti i suoi fan. Tornato a casa dopo 8 mesi di talent e dopo essersi un po’ riposato, adesso per lui ci sarà un periodo molto intenso, tra cui un primo tour per la firma del suo EP. Dopo aver firmato un contratto con la 21CO (la casa discografica legata ad Amici), il prossimo 3 giugno 2022 verrà rilasciato il primo album in studio “Strangis” contenente 7 tracce. Questa la tracklist:

Tienimi stanotte

Muro

Tondo

Partirò da zero

Vivo

Riflessi (Live)

Rumore

E proprio in vista dell’uscita, sono stati organizzati degli instore in giro per l’Italia. In questo modo i fan avranno la possibilità di incontrare il cantante, avere il suo fotografo e scattare una foto. La lista delle date è stata resa pubblica proprio da Luigi Strangis sul suo profilo Instagram.

Ecco quando e dove potete incontrare il vincitore di Amici 21:

3 giugno : Marcianise (CE) – Centro commerciale Campania, ore 17.00 – Mondadori

: Marcianise (CE) – Centro commerciale Campania, ore 17.00 – Mondadori 4 giugno : Roma – Via Appia Nuova 51, ore 15.00 – Mondadori

: Roma – Via Appia Nuova 51, ore 15.00 – Mondadori 5 giugno : Reggio Calabria – CC Porto Bolaro, ore 16.00 – Mondadori

: Reggio Calabria – CC Porto Bolaro, ore 16.00 – Mondadori 8 giugno : Milano – Piazza Duomo, ore 15.00 – Mondadori

: Milano – Piazza Duomo, ore 15.00 – Mondadori 10 giugno : Campi Bisenzio (FI) – CC I Gigli, ore 17.00 – Mondadori

: Campi Bisenzio (FI) – CC I Gigli, ore 17.00 – Mondadori 11 giugno : Bologna – CC Vialarga, ore 15.00 – Mondadori

: Bologna – CC Vialarga, ore 15.00 – Mondadori 12 giugno : Padova – Piazza Insurrezione, 3 – ore 15.00 – Mondadori

: Padova – Piazza Insurrezione, 3 – ore 15.00 – Mondadori 13 giugno: Marghera (VE) – CC Nave De Vero, ore 16.00 – Mondadori

Inoltre, sempre a giugno, Luigi salirà sul palco del Future Hits di Radio Zeta, grazie alla sua vittoria nel sondaggio promosso proprio dalla famiglia radiofonica di RTL 102.5 riguardo gli inediti dei quattro finalisti.

