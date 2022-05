1 La reazione dei genitori di Luigi Strangis

Si è da poco concluso Amici 21 e durante la finale abbiamo assistito alla vittoria di Luigi Strangis, che si è così classificato al primo posto. Il prossimo 3 giugno intanto il cantante pubblicherà il suo primo EP, che conterrà non solo le canzoni che abbiamo già ascoltato e amato in questi mesi, ma anche alcuni brani inediti. Senza dubbio nelle settimane a venire Luigi incontrerà anche per la prima volta i suoi fan, e di certo non mancheranno tanti appuntamenti live. Poco dopo la finale nel mentre Strangis ha raccontato le sue emozioni a caldo, e in merito ha affermato:

“Questo percorso sicuramente no, non me lo immaginavo così, ma ce l’ho messa davvero tutta. Ho lavorato tanto e ho imparato tanto, studiato tanto e sento che tutto questo è stato ripagato. Domani si lavora, si continua a fare quello che ho fatto fino a ora, quindi continuare a lavorare. Il 3 giugno esce il mio EP, che si chiama Strangis che è il mio cognome. Vi invito ad ascoltarlo e vi mando un grosso bacio. Fatemi felice. Ciao a tutti”.

In queste ore nel frattempo sui social sta circolando un filmato che sta emozionando il web. La sera della finale di Amici 21 a Lamezia Terme, paese d’origine di Luigi Strangis, migliaia di persone si sono radunate in piazza per assistere alla diretta del programma e per supportare il cantante. Al momento della vittoria la gente presente ha naturalmente esultato, ma a commuovere il web è stata la reazione dei genitori di Luigi. Questo il filmato che sta facendo il giro dei social:

Poche ore fa intanto Strangis ha svelato cosa ne farà del montepremi vinto ad Amici 21, e in più ha parlato della possibilità di prendere parte al Festival di Sanremo. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.