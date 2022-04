Il padre di Manuel Bortuzzo ha davvero bloccato Lulù sui social? Clarissa potrebbe aver spoilerato la verità

1 Il video-messaggio di Lulù dopo il presunto blocco da parte del suocero

Un paio di giorni fa il web si era preoccupato riguardo la relazione tra Lulù e Manuel Bortuzzo, poiché a quanto pare il padre di lui, Franco, aveva bloccato la principessa sui social. Un utente, infatti, aveva fatto notare che il signor Bortuzzo non seguiva la nuora su Instagram e che addirittura l’aveva bloccata.

Inutile dire che c’è stato il panico e in tanti hanno iniziato a farsi delle domande. C’è però anche chi ha cercato di placare gli animi facendo notare che, se ci fossero davvero dei problemi, la prima cosa non sarebbe pensare ai social, specialmente per un uomo come Franco Bortuzzo. Inoltre c’è chi ha pensato che potesse essere anche un problema di Instagram.

Per interrompere tutte le voci sulla presunta crisi con Manuel, ieri Lulù è intervenuta sui social tranquillizzando tutti e spiegando che non è successo nulla. Le sue parole: “Sono qui con la mia family e il mio amore. Siamo qui felici e mi raccomando, non preoccupatevi e state tranquilli perché non è successo niente di grave e ci amiamo tutti… state sereni e non spaventatevi perché mi dispiace. Non fatevi film mentali perché io e Manuel stiamo tranquilli”.

Nessun problema quindi, ma allora cosa è successo davvero? A rivelare, senza volerlo, come stanno i fatti, potrebbe averci pensato la sorella della principessa, Clarissa Selassié. Ecco infatti cosa avrebbe fatto…