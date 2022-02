Lulù e Miriana infrangono il regolamento (VIDEO)

1 Lulù e Miriana senza microfono

Durante la scorsa notte nella casa del Grande Fratello Vip 6 è successo qualcosa trq Lulù e Miriana Trevisan che ha fatto scattare il web e ha dato inizio ad una polemica. Secondo gli utenti, infatti, le due avrebbero infranto il regolamento del reality show. Ma cosa è successo di preciso? Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

In pratica ieri sera, mentre tutti gli altri concorrenti erano impegnati in cucina, la princiopessa e la showgirl si sono allontanate e sono andate sotto le coperte. In questa situazione le due si sarebbero sbarazzate dei microfoni e si sarebbero lasciate andare ad alcune condifenze. I telespettatori che stavano seguendo la diretta h24 se ne sono subito accorti.

Mentre di la stanno a fare le pizze fritte, Miriana e Lulu si stanno a fare tutti i loro inciuci notturni senza microfoni, per questo vanno a ‘dormire’ alle 11! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/2O28EdI6pG — Coraline_77 (@TZSOFOAZ) February 12, 2022

Il regolamento del GF Vip, che tutti i concorrenti conoscono molto bene, vieta ai protagonisiti di togliersi il microfono o tapparlo. I partecipanti al reality, infatti, devono sempre indossarlo correttamente. Ne sono esenti solo in rari casi, cioè quando sono a contatto con l’acqua e quando dormono. Non è quindi il caso di Lulù e Miriana in questa situazione.

Ma che si sono dette le due donne una volta rimaste da sole e senza microfono? Non si capisce molto bene, come si può intuire dal video postato. Ma c’è chi sul web ha fatto delle ipotesi riuscendo a captare qualche parola.

Continua…