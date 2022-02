Lulù ha bestemmiato? Il video incriminato che sta facendo discutere

1 Accuse di bestemmia a Lulù

Al Grande Fratello Vip 6 le discussioni non mancano mai, sia in casa che fuori tra il pubblico che segue il reality con fan accaniti da ogni lato. E proprio questo attaccamento ai concorrenti in gara porta spesso a nuove polemiche vie social. Una è propria accaduta negli ultimi minuti e ha visto protagonista Lulù.

La principessa, come sappiamo, è stata la seconda finalista (dopo Delia Duran) scelta con il voto del pubblico. E quindi si sta godendo in abbastanza tranquillità queste ultime settimane di gioco. Ma essere in finale non significa essere totalmente salvi, specialmente se non si rispetta il regolamento. E proprio di questo si tratta. Sì perché alcuni del pubblico hanno detto su Twitter che la giovane principessa avrebbe bestemmiato.

Inutile dire che in molti sono rimasti allibiti e quindi è partita la ricerca al video di questa presunta bestemmia. C’è chi ha trovato il momento dell’accusa e ha fatto notare che Lulù non ha assolutamente bestemmiato. Ed infatti è così. In particolare, come si può vedere e sentire nel video qui sotto, lei ha semplicemente detto “Oddio”. Semmai ha detto una parolaccia che è “Po**a tr**a”. Ma non c’è nessuna bestemmia.

Lucrezia, tra l’altro, si stava semplicemente lamentando del fatto che spariscono sempre le spazzole per capelli. Le persone le usano e poi non si sa dove le appoggiano e quindi si deve sempre andare a cercarle per tutta la casa.

E ricordiamo che proprio Lulù nella puntata di giovedì del Grande Fratello Vip è stata protagonista di un battibecco con Katia Ricciarelli prima che quest’ultima uscisse dalla casa a seguito del voto del pubblico. Ecco cosa era successo…