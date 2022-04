Negli ultimi giorni si è a lungo discusso di Lulù Selassié e di Franco Bortuzzo. I fan più attenti hanno infatti notato che i due hanno smesso di seguirsi su Instagram e che la Principessa ha addirittura bloccato il padre del suo fidanzato Manuel. Nonostante alcuni inizialmente pensassero che si trattasse di uno scherzo de Le Iene, alcune ore fa a intervenire è stata proprio Lucrezia, che nel corso di un’intervista per Chi ha svelato quello che è accaduto. Queste le sue dichiarazioni:

“Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno”.