1 Lucrezia Selassié blocca il papà di Manuel

Non c’è mai stata molta simpatia da parte del padre di Manuel Bortuzzo nei confronti di Lucrezia Selassié. Lo abbiamo visto quando ancora Lulù e il nuotatore erano dentro la casa del Grande Fratello Vip. In queste ore erano trapelate delle indiscrezioni secondo le quali il papà dello sportivo avrebbe bloccato la Principessa su Instagram. C’è anche chi ha pensato che dietro a tutto ci fosse uno scherzo de Le Iene. A quanto pare, però, così non è.

A rivelarlo ci ha pensato la Princess stessa nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, come riporta anche il sito Tivvublog. Lucrezia, infatti, ha spiegato cosa l’ha portata a bloccare Franco Bortuzzo:

Fra me e il papà di Manuel, Franco, non c’è ancora intesa. Io e Clarissa abbiamo smesso pure di seguirlo sui social. Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manuel sia felice e cerco di farlo stare sereno.

Ecco, quindi, svelato il mistero. Lucrezia Selassié e Manuel, però, hanno ancora parlato di tante altre cose. Come per esempio se hanno voglia di mettere su famiglia e fare un bambino. Bortuzzo commenta: “Sono cose che vanno fatte al momento giusto e per noi c’è tempo, l’importante è volerlo fare quando sarà“. Dal canto suo, invece, Lulù aggiunge:

Siamo usciti da poco dal Grande Fratello Vip e prima stiamo cercando di organizzare le nostre vite, ma formare una famiglia è una cosa che vogliamo fare perché abbiamo capito che dobbiamo stare insieme per sempre, abbiamo trovato l’amore della nostra vita. Sogno fin da piccola di diventare una mamma giovane, amo i bambini, ho questo senso della famiglia e anche per Manuel è così.

Diamo tempo al tempo. Continua…