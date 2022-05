1 A Verissimo la verità di Manuel Bortuzzo

Oggi pomeriggio a Verissimo è intervenuto Manuel Bortuzzo. Il nuotatore di recente ha annunciato la rottura con Lulù Selassié attraverso un comunicato stampa, mal digerito dalla Princess. Quest’ultima infatti ha accusato la famiglia di lui di essere la principale causa di questo doloroso epilogo. La ragazza ha dato anche più volte contro al papà di Manuel, il quale ha deciso di raccontare la sua verità:

“Al contrario di quello che possono dire alcune persone la storia è finita perché l’ho deciso io. Non ho bisogno del consenso di nessuno per amare una persona e devo arrivarci con la mia testa, con le mie voglie. Non voglio avere rimpianti, casomai magari potrei dire che è colpa mia se l’ho lasciata, non di mio padre o della mia famiglia. Se è successo è perché ci sono state delle cose di coppia che mi hanno portato a pensare che non era la ragazza per me. Nulla di male”, ha spiegato Manuel Bortuzzo, per proseguire:

“La nostra storia è nata in TV e ha ricevuto affetto dal pubblico. Noi però siamo pur sempre ragazzi di 23 anni che devono vivere la storia come ragazzi di quell’età e da persone normalissime, sapendo di essere esposti al giudizio del pubblico. Non ho mai vissuto con il peso di dover stare con lei perché la nostra storia è nata così, c’è altro. Ho avuto difficoltà a parlare con lei e farle capire certe cose”.

Ha fatto sapere Manuel Bortuzzo a Verissimo, per poi proseguire e rivelare ancora come siano andate le cose secondo il suo punto di vista:

“I problemi tra noi c’erano e non dipendevano dagli altri. Era come se parlassi a un muro, non voleva comprenderli. Questo mi ha portato a prendere una decisione. La gente pensa che l’abbia lasciata con un comunicato stampa, ma è una cosa che non è assolutamente vera. Era da tempo che a lei stessa quando ci mettevamo a parlare le dicevo che non andava bene e non mi va di dire tra me e lei o tra me e la famiglia. Sono affari nostri.

Io so che ci sono e lo sa anche lei, anche se finge che va tutto bene e non so come faccia. Io ho provato a farle capire che non funzionava, lei non credeva alle mie parole e che la lasciassi, per questo poi ho voluto fare un comunicato e ho tolto le foto da Instagram, dato che lei dà peso a queste cose e per lei è la vita è quella. Ma dovevo arrivare a questo o che sono andato via di casa?”.

A quel punto Silvia Toffanin gli ha fatto notare come l’ultima volta li abbia visti molto affiatati anche se a entrambi ha consigliato di andare con i piedi di piombo. Manuel Bortuzzo ha spiegato che ha raccontato di essere stato davvero molto innamorato di Lulù, ma che le cose poi non sono andate: “Stavo assimilando una grande delusione dentro di me. Nella Casa succedevano delle cose, poi fuori l’esatto opposto. Ma non riguarda gli stili di vita, ma il venirsi incontro che non c’è stato. Io ero sempre a disposizione sua. Sta cosa mi ha stupito, dato che al GF era diverso. Avevo alte aspettative”.

