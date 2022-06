Nuova frecciatina di Franco Bortuzzo, papà di Manuel, a Lulù

Franco Bortuzzo lancia una frecciatina a Lulù?

Pare essere stata lanciata una nuova frecciatina a Lulù Selassié da parte di Franco Bortuzzo, il padre di Manuel, quindi suo ex suocero. A notare una strana frase sono stati alcuni utenti del web che l’hanno collegata ad un evento successo ieri.

Come sappiamo tra i due non pare scorrere buon sangue. E più volte il padre del nuotatore è stato accusato di essersi intromesso nella storia della principessa con Manuel. E dopo che lui ha lasciato lei con un comunicato stampa, in più occasioni è stato detto che proprio Franco avrebbe spinto il figlio a porre fine alla relazione.

Mettendo da parte i rumor che probabilmente non troveranno mai una conferma o una smentita definitiva, passiamo a cosa è accaduto ieri. Il 9 giugno la Selassié ha compiuto 24 anni e alcuni amici le hanno fatto una festa a sorpresa. Tra i presenti anche alcuni ex concorrenti del GF Vip 6. Ieri sera, venerdì 10 giugno, invece, Lulù è andata a cena con la sua famiglia in un ristorante romano che l’ex fidanzato pare frequentare spesso, come riporta il sito Gossip e TV. Di lui, comunque, non c’è stata traccia.

La stranezza arriva questa mattina quando Franco Bortuzzo, in una storia sul suo profilo Instagram, ha scritto: “Missione fallita”. E ha aggiunto l’emoji che ride, che sembra voler ridicolizzare il destinatario del messaggio.

Da qui è venuta fuori la teoria web secondo cui il padre di Manuel Bortuzzo si sarebbe riferito proprio a Lulù. Quindi sarebbe una vera e propria frecciatina via social, l’ennesima in tutti questi mesi. Gli utenti pensano, infatti, che il signor Bortuzzo abbia scritto quel messaggio per l’ex vippona che avrebbe scelto proprio quel ristorante con la famiglia per magari incontrare l’ex fidanzato. Ma la missione sarebbe fallita perché lui ieri non è andato lì.

La princess sarà davvero andata in quel ristorante con questo secondo fine? E il signor Bortuzzo avrà scritto quella frase rivolgendosi proprio a lei?

