Lulù Selassié ieri ha festeggiato il suo 24esimo compleanno, circondata dall’affetto della sua famiglia e di alcuni amici. Tra loro anche alcuni vipponi di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sul video postato sui social dalla ‘fatina’ così come dalla pagina di Chi Magazine si vedono però pochi ex concorrenti presenti (QUI PER IL FILMATO CON GLI INVITATI ALLA FESTA). Compare Giacomo Urtis, ma anche Giucas Casella. Gli altri invece hanno dedicato vari post, commenti e storie all’ex coinquilina.

I vipponi presenti alla festa di Lulù Selassié

A proposito di post, proprio Lulù Selassié ci ha tenuto a ringraziare fan e amici che in questo giorno così speciale le hanno dedicato del loro tempo con auguri, torte di compleanno e tanti regali. Ecco cosa ha scritto sul suo account di Instagram:

“Happy Birthday to me! E non sarebbe stato lo stesso senza, i vostri fiori, le vostre torte, i regali inaspettati, le sorprese, i cuori reali e virtuali, l’affetto di un abbraccio e di un messaggio, e le persone che sanno e vogliono esserci. Tanto io resto sempre la vostra piccola fatina. Grazie mille x tutto ciò che fate per me ogni giorno, da sempre e per sempre. VI AMO”. Lulù Selassié ha proseguito: “E grazie alle persone che hanno organizzato questa bellissima sorpresa per me, e a chi è venuto semplicemente per passare il giorno del mio compleanno insieme a me e scambiarci sorrisi e risate, mi avete riempito il cuore di amore e calore umano. Love, your”

Sempre su Instagram sono arrivati anche gli auguri delle sorelle di Lulù Selassié, Jessica e Clarissa…