1 L’accusa a Lulù Selassié

In queste ore sta facendo molto parlare sul web una polemica scoppiata per qualcosa che avrebbe fatto, secondo gli utenti, Lulù Selassié. Su Twitter, infatti, l’hanno accusata di copiare sua sorella Jessica. Ma perché e che cosa sta succedendo? Andiamo a scoprirlo entrando più nel dettaglio. In pratica qualche giorno fa la Princess ha fatto delle dirette su Instagram in cui ha parlato di hater e fake news con gli avvocati Giulia e Giorgio (cosa fatta poco tempo prima anche da Jessica). Lucrezia ha anche toccato un discorso molto delicato, ovvero quello del revenge porn di cui, come sappiamo, è stata protagonista anni fa.

Come riporta anche il sito Blogtivvu, Lucrezia poco prima della fine di una diretta ha affermato: “Tante persone hanno detto che io copiavo Jessica per fare la diretta con voi. Ma loro non sanno che voi ci seguite, voi siete i nostri lawyers (avvocati)“. Ad aggiungere un proprio commento è stata anche la mamma delle Principesse. Lei, infatti, ha condiviso su Twitter un tweet pubblicato da una fan delle ex gieffine. Qui si parla di amore tra sorelle e del rapporto stretto che si crea:

Questo è per tutte le persone chiuse di mente che dicevano Lulú copia Jessica. Ragazzi, sono sorelle e l’amore tra sorelle e indissolubile nessuno potrà mai dividerle anzi sono le proprie migliori amiche perché non c’è consiglio migliore che può darti una sorella.

Una polemica, quindi, a detta di molti nata sul nulla. Nel mentre, qualche tempo fa, Lulù Selassié ha dato una festa per il suo compleanno e in molti si sono chiesti come mai Manuel Bortuzzo non fosse stato invitato. A replicare è stata Clarissa:

Questo non lo so. Le cose personali di Lulù le sa solo lei. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel.

Le dichiarazioni continuano…