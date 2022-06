Manuel Bortuzzo è stato invitato al compleanno di Lulù Selassiè? Ecco la verità

1 Lulù Selassié ha invitato il suo ex Manuel Bortuzzo?

Sono ormai trascorsi due mesi da quando Manuel Bortuzzo ha annunciato la fine della sua relazione con Lulù Selassié. Da quel momento sono mersi numerosi retroscena sulla rottura, e a intervenire sono stati anche i due diretti interessati. Alcuni giorni fa nel mentre si è svolta la festa di compleanno di Lulù, di cui si è molto discusso, e in molti si sono chiesti se Manuel fosse stato invitato al party. Adesso a rispondere a questa domanda è stata Clarissa Selassié, che nel corso di un’intervista per FanPage ha fatto chiarezza su quello che è accaduto in realtà, mettendo a tacere i pettegolezzi. Ma non solo. La Principessa ha svelato anche se sua sorella ha inviato un invito a Bortuzzo, e in merito ha affermato:

“Questo non lo so. Le cose personali di Lulù le sa solo lei. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel”.

Pare dunque che Manuel Bortuzzo non sia stato invitato alla festa di compleanno di Lulù Selassié. Ma quali sono gli ex Vipponi che hanno ricevuto un invito, nonostante in molti non si siano presentati? Ecco cosa dichiara Clarissa:

“Avevamo invitato Gianmaria Antinolfi, che non è potuto venire perché aveva un evento, a cui ha dovuto presenziare per lavoro. Alex Belli e Delia Duran, che avevano un impegno. Poi Federica Calemme, la quale è venuta. Giucas Casella non è potuto venire perché anche lui aveva un lavoro da fare. Ainett Stephens doveva lavorare a Roma. Era stato invitato anche il nostro caro amico Antonio Medugno, ma aveva un lavoro in Puglia. Il lavoro è una priorità. Nel mondo dello spettacolo, poi, c’è anche molta competizione. Se dici di no, prendono un altro. Noi li abbiamo subito capiti, quando ci hanno detto che non potevano venire”.

Alcune settimane fa nel mentre proprio Manuel Bortuzzo ha raccontato perché ha lasciato Lulù Selassié. Rivediamo le sue parole.