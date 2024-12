A distanza di poche ore dall’intervista di Clarissa, a rompere il silenzio è anche l’avvocato di Lulù Selassié, che rivela cosa sarebbe accaduto tra la Principessa e Manuel Bortuzzo.

Parla l’avvocato di Lulù Selassié

In questi giorni si sta molto parlando di Lulù Selassié. Come è stato ripreso da tutte le principali testate del nostro paese, la Principessa ha ricevuto una denuncia per stalking da parte del suo ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Stando alle ricostruzioni emerse, l’ex Vippona, dopo la fine della sua storia, avrebbe iniziato a perseguitare il nuotatore e, stando a quello che è venuto fuori, ci sarebbe stato anche un episodio di violenza fisica. Ma non solo. A seguito della denuncia, la Selassié ha dovuto indossare il braccialetto elettronico, in attesa della conclusione delle indagini.

Naturalmente in rete, e non solo, se ne stanno dicendo di ogni su questo caso e solo poche ore fa a rompere il silenzio è stata Clarissa, sorella di Lulù, che ha fatto rivelazioni inedite. Stando a quanto raccontato, pare che i due ex Vipponi avrebbero portato avanti la loro relazione in gran segreto per mesi.

Adesso, a distanza di poche ore dall’intervista di Clarissa, a intervenire è stato anche Niccolò Vecchioni, avvocato di Lulù Selassié. Intervistato da FanPage, il legale ha spiegato che la Principessa ha in realtà optato per il rito abbreviato condizionato, nel corso del quale la difesa potrà fornire documenti al giudice. Ma non solo.

L’avvocato afferma che, nel periodo in cui Bortuzzo sostiene di essere stato vittima di stalking da parte di Lulù, ci sarebbero stati ripetuti contatti tra i due. A riguardo Vecchioni dichiara: “Questo dimostra che la mia assistita dice il vero quando fa riferimento alla difficoltà di decifrare i suoi comportamenti. Manuel non è mai stato netto nel rifiuto di avere contatti con Lulù. Lo dimostreremo attraverso le prove che forniremo a processo”. E non è ancora finita.

Cosa sarebbe accaduto tra Lulù e Manuel

Proseguendo l’intervista, l’avvocato di Lulù Selassié rivela anche cosa sarebbe accaduto tra la Principessa e Manuel Bortuzzo. Stando a quanto affermato, il nuotatore non sarebbe mai stato chiaro nell’affermare di voler interrompere la relazione. A riguardo il legale sostiene: “Aveva dei comportamenti che potevano lasciar intendere che ci fosse ancora un interesse e che sicuramente hanno avuto una rilevanza nell’indurre Lulù a cercarlo. Se ci fosse stato un allontanamento radicale e netto, in questo momento non staremmo discutendo di nulla”.

Vecchioni spiega anche che, proprio per la presunta poca chiarezza di Bortuzzo, la Selassié non avrebbe mai inteso di poter risultare molesta con i suoi comportamenti. Il legale quindi dichiara: “Nemmeno immaginava che questi suoi tentativi di approccio potessero essere interpretati come molestie o atti persecutori”.

L’avvocato di Lulù Selassié commenta anche la misura del braccialetto elettronico, che ritiene “una scelta sproporzionata”. Infine ribadisce nuovamente che la denuncia è arrivata come “un fulmine a ciel sereno” per la Principessa e la sua famiglia.

Le indagini nel mentre sono ancora in corso e nei prossimi mesi partita dunque il processo, durante il quale il giudice, dopo aver visionato tutti i documenti, prenderà una decisione definitiva.