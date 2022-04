1 Il gesto di Lulù Selassié sui social

Come per tutte le coppie la fine di una relazione è sempre difficile da mandar giù e a questo non si sottraggono ovviamente Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. La conclusione della loro storia d’amore sta facendo tanto discutere da quanto, lunedì il nuotatore ha fatto il suo annuncio attraverso un comunicato Ansa.

Una notizia che ha spiazzato in tanti e portato poi la stessa Lulù Selassié a intervenire per raccontare la sua verità. La Princess sta comunque provando a rialzarsi e andare avanti. Nella giornata di ieri, però, probabilmente nostalgica per come si è interrotta la relazione, Lulù ha fatto un salto su Twitter e ha lasciato una serie di like. Post molto vari d’incoraggiamento da parte dei supporter ma anche chi, nonostante tutto, resta ancora legato a lei e Manuel e ciò che erano insieme.

Lulù Selassié ha sorpreso tutti con una serie di like ai pensieri dei fan dedicati a lei e Manuel Bortuzzo. Eccone alcuni…

I like di Lulù Selassié su Twitter

Oltretutto, come riporta anche Biccy, Alessandro Rosica (esperto di gossip) ha fatto sapere sui suoi social che l’umore di Lulù Selassié sia davvero pessimo in questi giorni e che non faccia altro che piangere dopo l’accaduto: “Perché se da una parte Manuel e famiglia si sono liberati di Lulù ecc, dall’altra parte c’è una ragazza che sta malissimo. Lei piange notte e giorno e mangia a malapena, d’altronde potremmo capirla, dato che è stata lasciata da un assurdo comunicato Ansa. La mattina della disfatta i signori non hanno avuto nemmeno lo stomaco di parlare a telefono con lei“, ha fatto sapere Rosica.

