Le sorelle Selassié si prendono una pausa dai social: “Lulù sta poco bene”

1 Il post di Clarissa Selassié su Lulù

Probabilmente i fan delle principesse Selassié, grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, si sono accorti che c’è una certa assenza sui social da parte loro. Per quale motivo? Sicuramente i pensieri sono stati tanti e fino ad oggi potevano essere solo considerate ipotesi. Ma adesso abbiamo una risposta che arrivara direttamente da Clarissa Selassié e riguarda Lulù.

Proprio oggi la più piccola delle sorelle ha messo una storia sul suo profilo Instagram avvertendo che lei e le sue sorelle hanno deciso di prendesrsi una breve pausa dai social. E il motivo è lo stato di salute di Lucrezia. Clarissa ha infatti scritto:

“Siamo un po’ fuori dai social perché Lulù sta poco bene. Sta poco in condizione per essere social e quindi stiamo con lei. Perdonateci per l’essere poco attivi. Non è nulla di grave, state tranqulli. Soprattutto tornerò a postare io da stasera e stasera Clubhouse con Samu. Vi amo, grazie di tutto.”

Non sappiamo di preciso cosa sia successo a Lulù Selassié, ma stando alle parole della sorella minore, non è niente di grave, quindi i fan non si devono preoccupare. Siamo sicuri che le sorelle torneranno molto presto attivissime sui social.

Intanto qualche giorno fa proprio Lucrezia ha fatto delle rivelazioni sui vipponi con cui ha condiviso l’avventura al GF. Ecco cosa ha detto…