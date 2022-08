La presa in giro a Lulù Selassié

In queste ultime settimane Lulù Selassié ha annunciato che molto presto uscirà il suo primo singolo. Lei si trova, infatti, già in sala di registrazione e anche se non ha voluto rivelare nulla ai fan, ha comunque pubblicato un filmato in cui canta una cover. Nella descrizione, poi, ha scritto:

In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate! Stay very very tuned y’all…

Come riporta anche il sito Blogtivvu dal nulla un ballerino di Ballando con le stelle, Stefano Oradei, ha fatto ironia su questo evento della vita di Lulù Selassié. Ri-condividendo la notizia, infatti, ha commentato: “Se canta questa… Io ragazzi mi candido per il Festival di Sanremo. Nothing Impossibile… Stay Tuned“. Non sappiamo se tra i due ci siano dei trascorsi che hanno fatto venire a galla delle antipatie oppure se sia stata soltanto una battuta. Nel frattempo Lucrezia ha raccontato anche di un altro progetto, che questa volta fa parte del mondo letterario:

[…] la vostra bibliotecaria di fiducia. Amore, sì, e anche perché ci sarà una storia fatta da me, molto presto. E quindi… Sono felice che le persone che mi seguono amino la lettura e che ameranno anche la storia che sto creando io. Non vedo l’ora. Veramente, vi amo tantissimo ragazzi. Questa cosa del libro, ovviamente, non sarà presto perché comunque è ancora in fase di preparazione. Non vi preoccupate. Poi ve lo dirò io. Ve l’ho voluto dire per farvi capire che abbiamo anche questa cosa in comune.

