Il libro di Lulù Selassié

Lulù Selassié, come ben sappiamo, ha una grande passione per la musica. Tanto che presto uscirà anche il suo primissimo singolo. Lo ha annunciato lei stessa sul suo profilo Instagram mentre ha pubblicato una cover in sala di registrazione:

In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate! Stay very very tuned y’all…

La musica, però, a quanto pare non è l’unico amore di Lulù Selassié. La principessa, a quanto pare, ama anche la scrittura. Nel corso di una diretta su Instagram, mentre stava parlando di un romanzo che aveva letto, ha rivelato che in futuro arriverà un suo libro. Queste le parole come riportate anche dall’account mondodelgossip:

[…] la vostra bibliotecaria di fiducia. Amore, sì, e anche perché ci sarà una storia fatta da me, molto presto. E quindi… Sono felice che le persone che mi seguono amino la lettura e che ameranno anche la storia che sto creando io. Non vedo l’ora. Veramente, vi amo tantissimo ragazzi. Questa cosa del libro, ovviamente, non sarà presto perché comunque è ancora in fase di preparazione. Non vi preoccupate. Poi ve lo dirò io. Ve l’ho voluto dire per farvi capire che abbiamo anche questa cosa in comune.

Non ci resta che attendere nuove informazioni in merito a questo progetto in via di sviluppo di Lulù Selassié. Non appena avremo altri dettagli sulla canzone o sul libro non esiteremo ad aggiornarvi il prima possibile. Seguiteci per molte altre news.

Novella 2000 © riproduzione riservata.