1 Le foto in lingerie di Lulù Selassié

In queste ultime ore Lulù Selassié ha pubblicato delle foto molto sexy in cui la si può vedere indossare della lingerie. Come riporta anche il sito Blogtivvu, questo ha scatenato la reazione di due ex gieffini. Il primo è Barù, il quale ha ironizzato sulle immagini. Il secondo, invece, è l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo. Lui, infatti, avrebbe avuto una reazione molto più dura.

Secondo gli utenti di Twitter, infatti, dopo che ha postato queste foto il nuotatore avrebbe bloccato le fanpage di coppia togliendo anche tutti i tag alle fotografie che lo ritraggono con lei. Questo uno dei commenti sul social: “Pensa di fare un dispetto a qualcuno andando ora luglio 2022 a togliere una foto di natale solo perché si intravedeva lei in mezzo a trenta persone?“. E pare, inoltre, che Manuel abbia anche cancellato sotto i commenti delle foto ogni traccia della sua ex fidanzata.

Al momento non possiamo sapere se siano state davvero queste foto a scatenare tale reazione. Potrebbe anche essere stato il fatto di non essere stato invitato al compleanno di Lulù Selassié. A parlarne era stata la sorella Clarissa: “Questo non lo so. Le cose personali di Lulù le sa solo lei. Io e Jessica non abbiamo alcun contatto con Manuel, non per nostra scelta. A me farebbe super piacere essere sua amica, per me è sempre stato come un fratello. Non lo sente nessuna di noi, quindi non credo che Lulù abbia mandato l’invito a Manuel“. Il suo discorso ha poi toccato anche altri ex gieffini:

Avevamo invitato Gianmaria Antinolfi, che non è potuto venire perché aveva un evento, a cui ha dovuto presenziare per lavoro. Alex Belli e Delia Duran, che avevano un impegno. Poi Federica Calemme, la quale è venuta. Giucas Casella non è potuto venire perché anche lui aveva un lavoro da fare. Ainett Stephens doveva lavorare a Roma. Era stato invitato anche il nostro caro amico Antonio Medugno, ma aveva un lavoro in Puglia. Il lavoro è una priorità. Nel mondo dello spettacolo, poi, c’è anche molta competizione. Se dici di no, prendono un altro. Noi li abbiamo subito capiti, quando ci hanno detto che non potevano venire.

