Salta la festa di compleanno di Lulù: alcuni ex vipponi le danno buca

1 Rinviata la festa di compleanno di Lulù Selassié

Piccola disavventura per Lucrezia “Lulù” Selassié, ex GF Vip nonché sorella della vincitrice della sesta edizione Jessica. Il 9 giugno è il suo compleanno e compirà 24 anni. Aveva quindi organizzato una festa in uno degli hotel più belli di Napoli: il Gold Tower Hotel. Ma qualcosa è andato storto e il party è stato rimandato.

A dare questa notizia è la pagina di gossip Pipol TV che ha rivelato che la festa non è stata annullata, ma semplicemente rimandata. Per quale motivo? Voci di corridoio dicono che sarebbe colpa di alcuni invitati che avrebbe dato buca all’ultimo minuto. In particolare parliamo di ex vipponi, suoi compagni di avventura nel reality. Ecco cosa si legge sulla pagina Instagram:

“Lulù Selassie, ex fidanzata di Manuel Bortuzzo, aveva preparato il suo compleanno con tanto di invito in uno degli hotel più belli di Napoli, il Gold Tower Hotel. Improvvisamente però secondo le nostre fonti Lulù avrebbe chiesto di spostare la sua festa al 22 giugno. Come mai? Pare che alcuni invitati del GF Vip avrebbero declinato l’invito e la Selassié si sarebbe ritrovata a dover rifare inviti da capo. Vi terremo aggiornati.”

Secondo Pipol TV, quindi, a declinare l’invito sarebbero stati alcuni ex gieffini, poiché lei ha organizzato la festa invitando coloro che hanno partecipato alla sesta edizione del reality. Tra questi ci sarà anche Manuel Bortuzzo? Poco probabile, dato che i due si sono lasciati in malo modo e attualmente non si parlano.

Proprio riguardo la fine di questa relazione, le ultime notizie provengono da Verissimo, dove i diretti interessati sono stati ospiti a una settimana di distanza. Ecco cosa avevano detto…