1 La verità su Lulù Selassié e Astol

In questi ultimi giorni a tornare al centro del gossip è stata Lulù Selassié. Come sappiamo dopo la fine della relazione con Manuel Bortuzzo, che nel mentre ha ritrovato l’amore, la Principessa ha cercato di voltare pagina, seppur con estrema difficoltà. Inaspettatamente però pochi giorni fa Lucrezia si è mostrata sui social insieme al cantante Astol, e dalle immagini postate si intuiva una certa complicità tra i due, al punto che si è immediatamente parlato di flirt, che tuttavia non è stato confermato dai diretti interessati.

Adesso però a fare chiarezza sulla presunta storia tra Lulù Selassié è Astol ci ha pensato FanPage. Come svela il noto portale, tra la Principessa e il cantante non ci sarebbe altro che una forte simpatia che tuttavia non implica un sentimento. Ma non solo. Pare anche che l’ex Vippona, sempre stando a quello che si legge, non abbia ancora dimenticato Manuel, pur non avendo commentato la nuova relazione di Bortuzzo. Questo quanto riporta FanPage:

“Fonti vicine a Fanpage.it fanno sapere che quella con Astol non è una relazione. Tra i due, le foto e i video lo confermano, c’è una evidente simpatia che non celerebbe però nulla di romantico. Per un motivo semplice: la ex concorrente del Grande Fratello Vip, pur scegliendo la strada del silenzio, non ha ancora dimenticato Manuel Bortuzzo. Anche per questo, sebbene il nuotatore sia uscito allo scoperto al fianco di Angelica Benevieri, Lulù continua a tacere e a non rispondere ad attacchi e frecciatine. […] Nonostante le foto con Astol, quindi, Lulù resta single. Astol è solo un amico con il quale, peraltro, Lulù non ha trascorso del tempo da sola. Insieme ai due, proprio quando i video e le foto dei loro incontri sono stati realizzati, c’era un drappello di amici che comprendeva le sorelle Jessica e Clarissa”.

Pare dunque che Lulù Selassié sia ancora single e che al momento nei suoi pensieri ci sia ancora il suo ex Manuel Bortuzzo. Ciò nonostante la Principessa si sta dedicando anima e corpo alla sua carriera e in queste settimane ha annunciato due importanti novità. Andiamo a rivedere le sue dichiarazioni.