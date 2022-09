1 Astol e Lulù Selassié si frequentano?

Nelle ultime settimane Manuel Bortuzzo ha annunciato a tutti i suoi fan di essersi fidanzato di nuovo. La fortunata si chiama Angelica Benevieri ed è una tiktoker. Questo fa capire che ha definitivamente messo un punto alla storia con Lulù Selassié. I due si erano conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip e avevano intrapreso una relazione tra alti e bassi. Questa è continuata, per un po’, anche nel mondo reale. I rapporti, però, alla fine si sono interrotti. Adesso il nuotatore pare aver ritrovato la felicità.

E Lucrezia? Fino a oggi la Principessa si è rilassata e ha cercato di svuotare la testa dai pensieri della vita privata concentrandosi solo sul lavoro. Adesso, però, spunterebbe un indiscrezione. Il cantante Astol, infatti, ha postato alcune foto in compagnia di Lulù e Clarissa. Un’immagine che ha fatto salire la curiosità dei fan è quella che potete vedere anche qui sotto. Notiamo, infatti, come un’utente abbia mandato a Deianira Marzano una segnalazione, ipotizzando si possa trattare di un flirt. La Princess ha la mano sulla gamba del ragazzo.

Se andiamo, invece, sul profilo Instagram di Astol notiamo che ne ha altre due abbracciato a Lulù Selassié e anche con Clarissa. Che si tratti solo di un’amicizia? Possibile. Non possiamo escludere nulla fino a quando, in caso, non saranno i diretti interessati a parlare. Staremo a vedere che cosa succederà. Non esiteremo ad aggiornarvi non appena avremo ulteriori dettagli.

Lulù Selassié insieme ad Astol

Nel frattempo Lucrezia ha annunciato di star lavorando su due progetti molto importanti per lei. Come ben sappiamo ha da sempre la passione per il canto e in questi mesi ha lavorato duramente sul primo singolo. Andiamo a rileggere tutte le sue dichiarazioni sulla canzone e non solo. Continuate se siete interessati…