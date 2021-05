1 Madame commenta Sangiovanni e Giulia in finale

Ieri sera si è tenuta una nuova puntata di Amici che ha svelato gli allievi che hanno ottenuto l’ambita finale di questa edizione. Oltre ad Aka7even, Alessandro e Deddy, ad accedere all’ultimo atto del talent anche Sangiovanni e Giulia. Il cantante e la ballerina, che fanno coppia fissa anche nella vita, godono del supporto di una tifosa d’eccezione. Parliamo di Madame.

La cantante, che nelle scorse puntate è stata anche ospite ad Amici 20, ieri sera ha seguito con grande attenzione la semifinale e ha commentato passo passo sul suo profilo Instagram i risultati di Giulia Stabile e Sangiovanni. Dei due la prima ad aggiudicarsi un posto in finale è stata proprio la ballerina. Madame appresa la notizia ha postato tra le storie una foto della danzatrice con su scritto: “Forza Giulia!!! Hai spaccato tutto”, frase accompagnata da un cuore bianco.

Ma non solo, perché Madame ha seguito passo passo anche Sangiovanni e oltre a vari messaggi d’incoraggiamento come “Vai pulcino”, “Tu” e “Se vuoi ti compro tutta Malibu. Vai fratellino che ci vai tu in finale” o ancora “Il mondo è tuo Sangio”, la cantante ha postato anche dei video del responso dei giudici, per poi festeggiare da casa l’approdo alla fase finale del suo caro amico: “Sangio è in finale, ragazzi. Ve l’avevo detto!”

Insomma Madame si ritiene davvero molto soddisfatta di questo soddisfatto e di sicuro ci si attende grande tifo da parte sua anche per la finale, in programma per la settimana prossima, dove conosceremo il vincitore.

Di recente Madame ha anche raccontato in un’intervista come ha conosciuto Sangiovanni. Rivediamo le sue dichiarazioni.