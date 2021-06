Da alcuni mesi una delle artiste più in voga è senza dubbio Madame. Già da alcuni anni la cantante aveva conquistato una grande fetta di pubblico, tuttavia il successo vero è arrivato recentemente, grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021. Nel corso della kermesse musicale, la giovane artista veneta ha presentato la bellissima “Voce”, che dopo pochi ascolti è diventata una della canzoni favorite alla vittoria. La cantante tuttavia pur non essendo arrivata al primo posto ha comunque convinto a pieno il web e i telespettatori, e pochi giorni dopo ha così pubblicato il suo primo album ufficiale, che da mesi sta scalando le classifiche. Nel mentre i fan attendono anche con ansia la partenza del primo tour, e le prime date sono già state annunciate.

Tuttavia qualche ora fa è accaduto qualcosa che ha portato Madame al centro dell’attenzione mediatica e nel mezzo di una polemica. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando la cantante ha pubblicato sui social un tweet che non è passato inosservato, svelando come una persona le abbia chiesto un selfie mentre mangiava. Queste le sue parole a riguardo:

“Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA per me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo”.