1 La precisazione di Madame

Un commento scritto da Madame nelle scorse ore (QUI L’ARTICOLO) ha scaturito una polemica su Twitter. La cantante in uno sfogo chiedeva alle persone di non disturbarla mentre sta mangiando per una foto, specialmente se non si conosce la musica che fa, i dischi che vende o non l’ha mai vista ad un concerto.

Il discorso di Madame è quindi il seguente: se fermi un personaggio famoso per scambiarci due parole e farci una foto devi almeno conoscere un minimo quello che ha fatto nel suo percorso artistico.

Quanto detto da Madame non è stato visto di buon occhio da tutti. Se c’è chi ha capito il suo discorso e l’ha difesa, altri invece non hanno apprezzato queste esternazioni. A seguito di varie critiche e meme che sono spuntati fuori su Twitter dopo l’accaduto, la cantante è tornata a parlarne e ha fatto una precisazione. Su Instagram, sotto al post pubblicato da Trash Italiano, ha commentato in questo modo:

«Se un giorno vi dovesse capitare che 15 persone vi fotografano mentre mangiate un piatto di pasta dicendovi “ah ma tu sei quell* che ha fatto quellooo” facendovi sprofondare dall’imbarazzo perché 1 non sanno nemmeno cosa fate nella vita 2 state mangiando, allora capirete il mio tweet. Più che polemica è buon senso. PS. ascoltando i pezzi sulle piattaforme – per chi non lo sapesse – si aumenta il numero delle vendite del disco. Comunque grazie a tutti dei complimenti».

L’intervento di Madame su Instagram

Polemica conclusa? È ciò che spera Madame che per l’occasione ha registrato delle storie anche su Instagram:

«Buongiorno ragazzi. Allora questa mattina è scoppiata una polemica mediatica partita da un mio tweet, in cui avevo pochi caratteri disponibili e tanta rabbia da sfogare. È stato un errore mio, insomma, dovrei essere meno impulsiva. Se una polemica parte dalle mie parole è chiaro che sia in parte o in gran parte colpa mia. Quindi sono qui esattamente per questo».

Continua…