Madame fa scoppiare una bufera su Twitter a causa di alcuni suoi commenti sugli uomini

1 I commenti di Madame sugli uomini

Nelle ultime ore su Twitter è scoppiata una polemica che ha mandato in tendenza Madame. La causa? Alcune sue storie Instagram di ieri in cui ha dato un proprio pensiero sugli uomini. La cantante ha infatti scritto:

Farò un elogio agli uomini per ringraziarli della loro bellezza, della loro fragilità, della loro forza, del loro amore. Purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini, il terrore a volte dei loro occhi, dei loro pensieri. Ma far di tutta l’erba un fascio è sempre stato lo sport dei superficiali. Gli uomini sono bellissimi. Viva gli uomini, viva i loro corpi, viva le loro anime.

"Madame":

Per le storie che ha pubblicato su Instagram pic.twitter.com/7iANY0hFXB — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 30, 2021

Da qui è appunto scoppiata la polemica, come detto. Prima di tutto c’è stato chi ha avuto da ridire proprio sulla sua difesa degli uomini. Secondo alcuni, infatti, viviamo in una società in cui l’uomo, inteso come genere maschile, non ha bisogno di essere difeso. Perché non subisce discriminazione a differenza della donna. Altri invece si sono trovati d’accordo sul concetto, ma si sono scagliati contro il termine “involontariamente” usato da Madame. A tal proposito hanno spiegato che la paura verso gli uomini da parte delle donne deriva da quanto subito in secoli e secoli di storia e purtroppo anche oggi.

Dando una nostra interpretazione, Madame con questo discorso ha probabilmente voluto dare sostegno a tutti quegli uomini, davvero da definire tali perché persone genuine, che hanno rispetto verso gli altri. E non si vergognano ad aprire il loro cuore o piangere in pubblico. Si è quindi schierata contro la mascolinità tossica, quella che da secoli appunto fa parte della società e ci dice come dovrebbero essere le persone in base anche al loro sesso.

Per quanto riguarda la parola “involontariamente”, probabilmente a primo impatto, dando le proprie motivazioni, alcuni hanno scambiato il significato con quello di “immotivatamente”. Se guardiamo la definizione sul vocabolario, il termine “involontariamente” significa “fare le cose senza volontà”. Allacciandoci, quindi, al pensiero di Madame è inteso come: “noi non vorremmo avere timore negli uomini, ma lo abbiamo per colpa di alcuni di loro”.

A proposito di mascolinità tossica, il collega di Madame, Sangiovanni, proprio di recente ha rilasciato un suo pensiero sull’argomento…