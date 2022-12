Caso Madame: la cantante squalificata da Sanremo 2023? Risponde Amadeus

NEWS

Debora Parigi | 27 Dicembre 2022

Sanremo 2023

Nella lista degli indagati per il caso dei Green Pass falsi, cosa succederà a Madame in vista di Sanremo 2023? La risposta di Amadeus.

Amadeus risponde sulla possibile squalifica di Madame per le indagini in corso

Da alcuni giorni è scoppiato il caso Madame, legato alle indagini su una dottoressa di Vicenza, Daniela Grillone, che avrebbe dichiarato falsi vaccini per l’ottenimento di Green Pass nei confronti di alcuni pazienti. Tra questi pazienti nella lista degli indagati ci sarebbe anche la cantante. E il grande problema è che poche settimana prima di questa notizia, era stata annunciata da Amadeus tra i Big di Sanremo 2023.

Ci si chiede, quindi, cosa possa succede. L’artista rischia la squalifica dal Festival? Le indagini, come detto, sono ancora in corso e non c’è ancora niente di concreto. Inoltre le testate giornalistiche riferiscono che è improbabile che la Rai decida di escluderla dalla gara. Ma adesso arrivano notizie più chiare grazie proprio al conduttore di Sanremo, nonché direttore artistico della kermesse.

Come riporta il giornalista Andrea Conti sul proprio profilo Twitter, Amadeus è stato ospite della radio RTL 102.5 per parlare appunto di Sanremo. E ha rilasciato tantissime dichiarazioni interessanti riguardanti non solo il Festival in generale, ma anche ogni singolo cantante in gara. Tra questi non poteva certo mancare una domanda sul caso Madame. E questa è stata la sua risposta:

“Penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio”.

Una risposta molto chiara e giusta, come ci si aspettava. A questo aggiungiamo che sarà improbabile che ci sarà un’eventuale notizia di colpevolezza o innocenza entro l’inizio di Sanremo 2023. Le indagini sono molto lunghe e ancora in corso, quindi ad oggi gli estremi per una squalifica ovviamente non ci sono. Sarebbe decisamente inopportuno se venisse presa una decisione con solo ipotesi e niente di concreto in mano.