1 Fabrizio Corona appoggiato dalla madre di Belen Rodriguez

Di recente Fabrizio Corona ha compiuto gli anni e sul suo profilo Instagram è comparso un post in cui veniva scritto: “47 anni, 6 di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. ‘Quello che mi avete fatto è imperdonabile’“. L’immagine, invece, mostrava l’uomo a torso nudo e con un pezzo di nastro adesivo sulla bocca. Come molti sanno, inoltre, non molto tempo fa ha dovuto fare ritorno in carcere e ad appoggiarlo ci ha pensato anche la madre di Belen Rodriguez.

In precedenza già la showgirl stessa aveva commentato il nuovo arresto dell’ex fidanzato. Intervistata dal sito Adnkronos, infatti, aveva espresso la sua opinione su questo fatto. Qui di seguito, perciò, ve ne riportiamo un estratto:

Penso che Fabrizio abbia già pagato abbastanza per i casini che ha fatto. Credo che nei suoi confronti ci sia un accanimento, mica possono fargliela pagare fino alla morte. […] Ieri ho pianto tanto, mi sembra che non sia più lucido, non sta più bene ed è una persona che ha bisogno di aiuto.

Come dicevamo poc’anzi, quindi, dopo Belen Rodriguez anche la madre di lei ha voluto scrivere un messaggio, in spagnolo, in sostegno a Fabrizio Corona, rispondendo sotto al post del compleanno. Queste le sue parole:

Mi dispiace molto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa riavere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta.

Come continuerà la vicenda di Corona? Continuate a seguirci per eventuali aggiornamenti e tante altre news.