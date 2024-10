Oggi a Verissimo Giancarlo Magalli è tornato a parlare di una vecchia ospitata da Massimo Giletti in cui disse una frase contro Adriana Volpe, ma ci ha tenuto a fare una precisazione: “Ho sbagliato, mi sono scusato, ma avevo chiesto di non parlare di lei”.

Giancarlo Magalli ricorda l’episodio da Giletti

Durante l’appuntamento odierno con Verissimo, come detto, è stata ospite Adriana Volpe. La conduttrice insieme al collega Giancarlo Magalli hanno messo il punto agli scontri che da tanti anni ormai li hanno portati a trovarsi antagonisti.

In trasmissione da Silvia Toffanin, Adriana Volpe ha ripercorso tutto quello che è successo e le parole che Giancarlo Magalli le ha riservato. Tra le tante ha ricordato quando una volta, in diretta TV, il presentatore da Massimo Giletti si è lasciato scappare una frase: “Io non parlo con le bestie”. Esternazione questa che ha molto ferito Adriana.

Quando poi Giancarlo Magalli è arrivato in studio ha dato la sua versione dei fatti e ricordato l’ospitata. Secondo le parole del conduttore lui pare abbia chiesto gentilmente a Massimo Giletti di evitare di parlare di Adriana Volpe e non trattare l’argomento.

Stando a quanto affermato da Magalli, però, Giletti l’avrebbe punzecchiato, chiedendogli proprio di Adriana. Un episodio che ha suscitato in lui parecchio nervosismo e per questo sarebbe arrivata la frase detta da Giancarlo. Quest’ultimo ha ammesso di essersi sentito subito in colpa, tanto da chiedere scusa immediatamente. Al contempo però pare avesse anche pregato di tagliare quella parte, dato che si trattava di una registrazione. Ma questa cosa non si sarebbe mai verificata poi.

Sempre Giancarlo Magalli per discolparsi dall’accaduto ha invitato la stessa Adriana Volpe e chi volesse a chiedere ai presenti in trasmissione e a chiunque fosse presente lì quella sera di come sarebbero andate realmente le cose.

Silvia Toffanin si è permessa di intervenire, invitando Giancarlo Magalli di evitare di tirare in ballo Massimo Giletti, dato che non era lì presente in studio e la trasmissione di quest’ultimo in cui è stato ospite. In ogni caso, però, la Toffanin gli ha anche fatto notare che avrebbe dovuto evitare certe esternazioni.